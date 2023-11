Turismo de negócios acentua geração de renda

“O turismo de negócios e eventos gera receita quatro vezes maior que o turismo de lazer”. A afirmação é do presidente do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Espírito Santo (Sindprom-ES), Alfonso Silva, convidado da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa para debater o tema “Desafios e Perspectivas para o Setor de Eventos no Estado”.

Para o empresário, o Espírito Santo tem potencial, mas precisa divulgar mais seus atrativos. “O capixaba tem medo de falar das belezas naturais e de onde é”, disse. Como área potencial a ser mais bem explorada, ele citou o turismo de cruzeiro: “(…) passam pela costa capixaba cerca de 300 navios por ano, com destino ao Nordeste e poderíamos atrair um pouco disso”, sugeriu.

Quanto ao turismo de negócios, Alfonso Silva afirmou que “falta qualificação para quem queira trabalhar no setor de eventos. A mão de obra desse setor, na pandemia, migrou para a construção civil e, em 2022, tivemos que começar do zero. A demanda é grande, mas não temos capacidade produtiva para assumir todos os eventos, sendo necessário contratar mão de obra de outros estados”, pontuou.

O presidente do Sindprom-ES defendeu a criação de “mecanismos para atrair eventos”. Para o presidente da Comissão de Turismo da Ales, deputado Coronel Weliton (PTB), “o turismo é uma das bases da economia capixaba” e daí a importância de debater os desafios para o setor de eventos, que tem grande relevância econômica e social”. O colegiado vem realizado reuniões sobre o tema.

Segundo Silva, o segmento de eventos “movimenta mais de 54 atividades econômicas, e algumas pessoas ligadas ao turismo já apontam para 100. Turismo (de lazer) você decide para onde quer ir, e no de negócios se decide o local da realização dos eventos, em que todas as atividades ganham, empregando até quatro mil pessoas de forma provisória, em eventos de grande porte”, afirmou.

Recuperação pós-pandemia

O empresário lembrou que “a pandemia paralisou 100% das atividades (do turismo de negócios) e as empresas ficaram dois anos paradas”. Conforme disse, “no Estado a atividade vem se restabelecendo (…), necessitando superar alguns desafios”. Ele recordou que, “o Espírito Santo criou um protocolo, sendo com São Paulo os (dois) estados que realizaram alguns tipos de eventos na pandemia”.

De acordo com Silva, “o capixaba é sensível à capacidade que os eventos têm na transferência de renda, principalmente no interior, como em Santa Teresa, Conceição da Barra e Muqui, entre outros, com benefícios para os empresários e as prefeituras. Com o apoio da Aderes e do Sebrae-ES garantimos a sobrevivência das empresas com a realização de alguns eventos”, complementou.

Apoio político

O empresário também defendeu mais investimentos públicos para incrementar o turismo de negócios. “Vamos pedir apoio para a destinação de emendas dos parlamentares federais e estaduais para o setor. Nesses dois anos realizamos eventos em todas as regiões turísticas, atingindo mais de 70 municípios, com mais de 160 eventos, entre 2021 e 2023, com investimentos do governo estadual de quase R$ 90 milhões, que, multiplicados na cadeia produtiva, podem chegar a R$ 350 milhões, envolvendo 1,2 mil micros e pequenos empresários prestadores de serviços”, disse.

O presidente do Sindprom-ES revelou que “80 atividades econômicas foram impactadas positivamente no setor, após a pandemia. Foram investidos R$ 350 milhões na geração de negócios, gerando R$ 15 milhões de arrecadação em ISS, e esse dinheiro fica nos municípios que realizaram os eventos. Foram cerca de 40 mil pessoas trabalhando nesses eventos em dois anos”. Segundo ele, o Estado conta com 10 mil empreendedores.

Silva falou também sobre as vantagens e os desafios que o Espírito Santo precisa enfrentar na área de infraestrutura. “ Um evento em São Paulo necessita de duas horas de deslocamento, e aqui leva 35 minutos com trânsito engarrafado. Nossa rede hoteleira é boa, mas falta malha aérea e ferroviária, pois a quantidade de voos para Vitória é pequena”, ilustrou.

Oportunidades

O empresário citou o Festival de Jazz realizado há 10 anos em Santa Teresa como um exemplo de como o turismo impulsiona outras áreas da economia. “(Lá) um terreno que antes custava R$ 30 mil, hoje é vendido por R$ 500 mil”, disse. “Domingos Martins e Venda Nova precisam dar um passo à frente, com política intensa de benefícios fiscais, incentivos na liberação de licenças por parte do Iema, e isso precisa ser destravado, e aí entra o trabalho dos deputados estaduais para acabar com essa burocracia. No Corpo de Bombeiros, por exemplo, um soldado avalia uma coisa, vem o tenente e diz que é outra e vem o capitão e muda tudo. Vitória é a entrada do turismo no Espírito Santo, e uma interação com os demais municípios é essencial”, defendeu Silva.

Ele enumerou, ainda, exemplos de incremento no turismo de negócios, como a cerveja artesanal, afirmando que, sem eventos, as cervejarias não teriam atingido o grau de sucesso que têm hoje. E prosseguiu destacando as produções de café, cerveja, cachaça, produtos capixabadas premiados no país.

Silva também destacou que o agroturismo é bem estruturado e “está sendo bem executado na região do Caparaó, com desenvolvimento do voluntariado. A gastronomia deu um pulo imenso. O turismo cultural, hotelaria, artesanato, confecções e aventura, que ninguém falava, como as rampas de voo livre, hoje é um turismo bem explorado”, afirmou.

O documento “Rotas Estratégicas do Turismo”, segundo ele, indica a existência de 624 ações que alguém não começou e nem deu continuidade no Estado. “Os projetos nascem todos os dias, mas ninguém dá continuidade, e esse documento tem que ser a nossa ‘bíblia’, pois temos megaeventos, como a MecShow, Feira do Mármore, Acaps Panshow e outras que são eventos fundamentais para o turismo de negócios”, disse.

