Túlio homenageia Fátima Bernardes após namorada revelar que está com câncer

Reprodução/Instagram Fátima Bernardes ganha homenagem de Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha postou uma pequena homenagem no Instagram à namorada Fátima Bernardes. A apresentadora revelou que está com câncer , ela enfrenta um tumor no útero no estágio inicial e terá que se afastar do programa por alguns dias. Após a revelação, o deputado federal publicou uma foto da amada e escreveu um pequeno texto em apoio à global.

“Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor”, escreveu Túlio no Instagram. O político e a apresentadora assumiram o namoro há cerca de três anos e tem um relacionamento à distância na maior parte do tempo, já que trabalham em diferentes regiões do Brasil.

Ao revelar a doença, Fátima tranquilizou os fãs. “Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham”, ela escreveu.