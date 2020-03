Túlio Gadêlha aparece no JN e reação de Bonner chama atenção

A musa fitness Gracyanne Barbosa , já conhecida pela suas sequências de treinos pesados para manter o corpo sarado, usou as redes sociais para compartilhar alguns exercícios que faz durante as aulas de alongamentos na academia.

Gracyanne Barbosa





Nos vídeos, Gracyanne Barbosa aparece em uma sala com outras alunas e mostrou que apesar de se dedicar à musculação ela também anda com a flexibilidade em dia. Com as pernas abertas, a mulher de Belo fez espacate e outras atividades para a perna.

Gracyanne Barbosa