Tudo sobre o novo visual de Ana Hickmann, Fabi Karla e Cris Vianna

Ana Hickmann, Cris Vianna e Fabiana Karla em evento promovido pela Koleston, em São Paulo

A Koleston apresentou nesta semana seu maior lançamento nos últimos cinco anos, em um evento realizado em Moema, na Zona Sul de São Paulo. O iG Delas recebeu um convite da marca para participar da cerimônia e do bate-papo com a apresentadora Ana Hickmann e as atrizes Fabiana Karla e Cris Vianna, que, como parte da campanha, passaram por mudanças no visual. As três revelaram a nova cor dos cabelos em primeira mão para os convidados.

A grande novidade da Koleston é a nova fórmula do creme de tratamento restaurador pós-coloração. A linha para reparo dos danos agora conta com tecnologia Plex, composta por ácido málico, que promete mais tratamento aos fios, resistência à água e hidratação profunda. O resultado, segundo a marca, é uma cor intensa por até dez semanas.

Como a formulação promete agir de dentro para fora, os produtos internos das caixinhas também sofreram modificações e foram numerados de acordo com a ordem de uso: 1) Coloração; 2) Emulsão Reveladora; 3) Tratamento Restaurador; e 4) Reativador de Cor.

Novo ano, novo visual…

Divulgação Antes e depois de Ana Hickmann. A apresentadora escolheu o tom Chocolate Acobreado 674

Assim como os produtos Koleston, Ana Hickmann, Fabiana Karla e Cris Vianna — cada uma por um motivo — recentemente passaram por mudanças na vida pessoal. No mês passado, Ana fez uma cirurgia para a retirada de um cisto no útero. A apresentadora surpreendeu o público ao deixar para trás os fios loiros e dar boas-vindas ao cabelo ruivo.

“Há muito tempo eu tinha essa vontade de ficar ruiva e até me perguntaram: ‘Mas por que você não pintou antes?’. Por N motivos, porque nunca dava certo: ou por causa dos produtos, ou o cabelereiro não tinha horário para me atender, ou por conta de trabalhos, e também batia um medinho e eu ficava ‘vou, não vou, vou, não vou'”, admitiu ela em entrevista exclusiva à reportagem.

Com a proximidade do seu aniversário de 42 anos, que acontece no próximo dia 1º de março, a musa achou que esse seria o momento certo para radicalizar o visual. Ana não passava por grandes transformações desde quando trabalhava como modelo, há 18 anos. “Eu acho que mudar o cabelo te traz poder, traz um momento novo. Renovar é tão bom”.

Os cuidados de Ana Hickmann com o cabelo

Ao iG Delas , Ana Hickmann também revelou o seu segredo para manter o cabelo loiro bonito e saudável durante todos esses anos e quais cuidados pretende tomar agora com os fios ruivos. “Eu sempre tive cuidados com relação à hidratação, às pontas. Sempre usei filtro solar, shampoos e cremes corretos para poder manter o cabelo. Eu descobri durante essa mudança que o ruivo também exige cuidados para manter o brilho, a cor. Piscina, mar… eu não vou me privar de nada, mas pretendo usar os produtos certos”, disse.

“Eu acho que não importa se o cabelo é loiro, ruivo, castanho, cacheado, liso, todo mundo precisa cuidar. E para cada tipo e estrutura de cabelo, a gente precisa sim ter o produto certo. Só que a gente tem que usar o produto, e não deixar guardado lá dentro do banheiro, achando que aquilo ali vai fazer algum efeito. Eu falo pra muita gente que me segue: ‘Se você comprar o produto e deixar parado, você vai jogar dinheiro fora. Tem que comprar e usar”.

Ela também revelou que não abre mão dos protetores térmicos. “Eu faço muito trabalho, eu trabalho todos os dias. Então, uso bastante escova, babyliss, chapinha… Então, usar protetores térmicos é bastante importante, além de finalizadores que, ao mesmo tempo, tratam o cabelo”, finalizou.

Durante a roda de conversa com o público, Ana Hickmann voltou a falar sobre a transformação e garantiu que vai demorar para voltar para o loiro. “Eu não sei quanto tempo vai levar, mas com certeza não será tão cedo”.

Fabiana Karla

Divulgação Antes e depois de Fabiana Karla. A atriz optou pela cor Vermelho Superintenso 7744

Quem também mudou a cor do cabelo foi Fabiana Karla. Recém-separada do dançarino Diogo Mello, com quem foi casada por cerca de três anos, a artista está passando por um momento de transformações, e esta foi a primeira vez em que ela fica ruiva. “Eu acho que essa cor define bem esse momento intenso da minha vida”, declarou em exclusiva.

Como atriz, Fabi lembrou que empresta o cabelo para várias personagens e brincou que usa o trabalho como desculpa para sempre poder mudar o visual. “Eu disse: ‘Dessa vez, eu vou mergulhar. Eu quero uma cor intensa para ativar a mulher que está guardada intensamente aqui’. Eu sempre gostei de me lançar, de ousar e eu acho que as personagens ajudam muito e são uma moletinha para a gente pensar: ‘Eu vou mudar agora’, e se deixar levar”, conta.

Cris Vianna

Divulgação Antes e depois de Cris Vianna. Cris elegeu o Castanho Dourado Acobreado 54 para o novo visual

Durante o evento, Cris Vianna contou que sua primeira grande transformação no cabelo foi para uma campanha internacional e que, naquele momento, aquilo permitiu que ela comprasse uma casa para a mãe. A atriz ainda revelou para o público seus truques para cuidar do cabelo cacheado.

“O nosso cabelo é muito ressecado naturalmente — claro que, cada um dentro da sua identidade. Eu brinco que na minha penteadeira tem muitos e muitos cremes de hidratação. Eu tenho bastante cuidado, não só com o cabelo, como com a pele também. Mas meu cabelo é uma questão muito séria. Hidratação é fundamental para você alcançar qualquer resultado legal antes de começar — antes, durante e depois”, afirmou.

Qual o significado do cabelo para você?

As famosas também comentaram como lidam com o próprio cabelo. “Ninguém acorda todo dia de bom humor e se achando linda, até porque a gente tem vários adventos na vida, na família, no trabalho, às vezes até mais do que a gente imagina. Mas há de se ter escolhas, e eu acho que uma das minhas escolhas é saber driblar as adversidades tentando me autoconhecer. Esse mergulho interno pode fazer com que você ache uma ruiva e bote ela para fora (risos). Eu acredito que beleza é algo que vem de dentro”, começou Fabi.

“Para mim, o meu cabelo é a minha identidade, a minha coroa. Ele quase traduz a minha forma de pensar, os meus sonhos, as minhas realizações. E como uma mulher preta, é um poder mesmo ter o cabelo desse tamanho, usar o que eu quiser, a hora que eu quiser e onde eu quiser. A gente viveu muitos anos ouvindo ‘não pode’ . Eu nunca acreditei nisso e poucas pessoas ousaram me dizer diretamente, talvez porque meu olhar já dizia: ‘Eu posso'”, completou Cris.

Ana Hickmann, por sua vez, lembrou da importância de cuidar da autoestima. “Nós, mulheres, muitas vezes, temos que dar conta de uma série de coisas dentro de casa, fora de casa e com a gente mesmo. Então, saber trabalhar isso tudo, realmente, é o exercício mais importante, porque a gente não pode, no final do dia, esquecer que a gente também tem que estar bem. Isso não é futilidade! Muitas vezes as pessoas falam: ‘O que você está fazendo? Você tem mais coisa para fazer, tem que fazer isso e aquilo, tem que trabalhar’. Mas primeiro a gente tem que se sentir bem. A gente faz tudo melhor quando está feliz”.

Dicas para quem também deseja mudar a cor dos cabelos

Fabiana Karla

“Eu acho que quando a gente toma essa decisão é porque tem um grito guardado. E cabelo é cabelo, cabelo cresce. Se você pintou e não gostou, você pode mudar. Mas é muito mais verdadeiro, mais prático e mais fácil você observar a sua paleta, ver se combina com você. Se se sujar um pouquinho de tinta, está tudo certo também”.

Ana Hickmann

“Uma das coisas que a gente fica sabendo quando decide fazer essa mudança é que a própria marca precisa deixar claro os tons que o seu cabelo pode chegar. Exemplo: meu cabelo, que é naturalmente loiro claro, chegou a esse tom de ruivo. Se fosse loiro médio, chegaria a outro tom. Se fosse castanho… A gente também leva em consideração o que fez com esse cabelo ao longo da vida: se descoloriu, tingiu, passou outros produtos. Porque isso também interfere. Eu, por exemplo, busquei referências de outras mulheres com o meu tom de pele, com a cor dos meus olhos para tentar imaginar como ficaria”.

O novo lançamento da Koleston já está disponível nos principais pontos de venda. Além das caixinhas de tintura, a marca ainda oferece um kit de coloração, que inclusive conta com um spray conhecido como “maquiagem para cabelo”. O produto pode ser usado para retocar a raiz ou ainda cobrir os fios brancos, e sai no mesmo dia com a lavagem.

Fonte: IG Mulher