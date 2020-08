Tudo sobre o iPhone 12: confira os detalhes que já vazaram

Unsplash/Medhat Dawoud Apple deve lançar o iPhone 12 em outubro

A próxima geração de smartphones da Apple está quase chegando e os fãs da marca já estão ansiosos para conhecer o iPhone 12 . Geralmente, os novos iPhones são lançados no final de setembro mas, este ano, a Apple já confirmou que haverá atraso de “algumas semanas” .

Enquanto informações oficiais sobre o iPhone 12 não são anunciadas, vazamentos seguem surgindo online. Separamos tudo o que já é possível esperar do smartphone e te contamos abaixo – lembrando que todas as informações são provenientes de vazamentos e, portanto, podem ser modificadas nos anúncios oficiais.

Design do iPhone 12

De acordo com alguns vazamentos, o iPhone 12 vai trazer um design mais quadrado , lembrando o antigo iPhone 4 . As laterias devem ser retas, enquanto a tela vai cobrir toda a parte frontal do celular.

Reprodução/PhoneArena.com Imagem vazada do iPhone 12

Outros dois vazamentos apontam para o mesmo visual, com as laterais mais quadradas. Em um deles, foram divulgadas imagens dos moldes do celular. Confira:

Câmeras do iPhone 12



Os iPhones da linha 12 devem vir com quatro câmeras traseiras, ainda de acordo com as imagens que revelam o design dos modelos. Outro rumor indica, ainda, que o smartphone virá equipado com câmera 3D , responsável por efeitos mais precisos nas imagens.

Além disso, o iPhone 12 pode ter lentes “de luxo” da marca taiwanesa Largan . Elas são responsáveis por captar mais luz e melhorar a qualidade das imagens. Lentes ainda mais sofisticadas podem estar presentes apenas nos modelos mais avançados da linha.

Desempenho do iPhone 12

A linha iPhone 12 deve ter quatro modelos diferentes, e todos eles devem ter compatibilidade com a tecnologia 5G . De acordo com um analista, porém, um modelo extra pode ser lançado sem 5G , a fim de manter o preço da linha iPhone 11 .

Além do 5G, os modelos devem trazer outras boas especificações . Duas versões devem ter 4GB de RAM, enquanto as versões maiores devem ter 6GB. No que diz respeito ao armazenamento, o iPhone 12 deve trazer mais memória em todas as versões, variando entre 128GB a 512GB.

A bateria , porém, deve ser pior que a do modelo atual . Isso não quer dizer, porém, que o celular ficará menos tempo fora da tomada do que seus antecessores. Isso porque melhorias no processador podem dar conta de fazer a bateria “render mais”.

E por falar em processador, outro vazamento indica que os chips A14 Bionic , utilizados no iPhone 12, devem ser bem mais potentes que os atuais A13 Bionic .

De acordo com um vazamento, a CPU do processador A14 Bionic, responsável pelo processamento central das informações do celular, será 40% melhor que a do A13 Bionic. Enquanto isso, a GPU , responsável pelo processamento gráfico, pode chegar a 50% de melhoria no desempenho.

Além das especificações vazadas, também se especula que o iPhone 12 tenha uma ferramenta de rastreamento de objetos . O modelo também deve vir sem carregador e fones de ouvido em sua caixa.

Preço do iPhone 12

A pergunta que não quer calar a respeito do iPhone 12 é quanto ele vai custar. Um vazamento já trouxe essa resposta , especificando o preço de cada uma das versões diferentes, trazendo um aumento de mais de R$500 em relação ao iPhone 11 . Confira:

iPhone 12 5G, tela de 5.4″

64GB: $699 (R$ 3.500)

128GB: $749 (R$ 3.800)

258GB: $849 (R$ 4.300)

iPhone 12 Max 5G, tela de 6.1″

64GB: $799 (R$ 4.000)

128GB: $849 (R$ 4.300)

256GB: $949 (R$ 4.800)

iPhone 12 Pro, tela de 6.1″

128GB: $1049 (R$ 5.300)

256GB: $1149 (R$ 5.800)

512GB: $1349 (R$ 6.900)

iPhone 12 Pro Max, tela de 6.7″