Tudo pronto para a festa da virada em Conceição da Barra

A Prefeitura de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, finalizou os preparativos para as celebrações do Réveillon 2020 no município. Os eventos programados devem garantir, este ano, uma taxa de ocupação superior a 90% na rede hoteleira. Além de proporcionar lazer e estimular o turismo, o espetáculo movimenta a economia na cidade.

A programação de réveillon, que teve início dia 27, é marcada por muita animação, com aeróbica e shows nacionais na orla. A festa da chegada do ano tem a presença garantida das bandas locais, regionais e as atrações nacionais. Entre as atrações está a banda Parangolé, uma das maiores bandas da Bahia e do Brasil, na atualidade. Dia 31, a virada do ano será marcada pela tradicional queima de fogos e pelo show da Banda Oz Bambaz.

No Distrito de Braço do Rio, a Praça do Ody será palco para a programação de réveillon na terça-feira (31), com as apresentações musicais da Banda D’Luar, o cantor Law Lima que comandará a contagem regressiva com a queima de fogos, e fechando a noite com o cantor das multidões, Claudinho Nascimento.

Na Vila de Itaúnas, os moradores e turistas também terão diversão garantida com a apresentação das Bandas Cerradus e Plano Alto. A magia tomara conta da Vila com um lindo espetáculo de queima de fogos.

Além das atrações s musicais, Conceição da Barra também apresenta estrutura completa com a disponibilização de sanitários químicos, serviços de limpeza pública eficiente, fiscalização e demais serviços públicos.

Outro diferencial é o irrestrito apoio das polícias Civil e Militar, além de toda segurança através do videomonitoramento que possui câmeras instaladas ao longo de toda a orla e diversos pontos da cidade, dando total segurança aos moradores e turistas neste grande evento.

A partir de janeiro, acontecerão diversos shows e programações esportivas na orla, além da programação cultural e artística na Praça da Igreja Matriz e as bandinhas de marchinha, Bandinha da Barra e a Bandinha Pôr do Sol animando os foliões pelas ruas da cidade.

Programação

Sede

31 (terça-feira)

18h – Lambaeróbica (Praça da Folia)

20h – Bandinha da Barra ( Ruas do Centro)

22h – DJ Ebert (Praça da Folia)

23h30 – Oz Bambaz (Praça da Folia)

0h – Show Pirotécnico (Praça da Folia)

1h30h – Planeta Banana (Praça da Folia)

Braço do Rio – Praça do Ody Pereira

31 (terça-feira)

21h30 – D’Luar

23h30 – Law Lima

0h – Show Pirotécnico

1h30 – Claudinho Nascimento

Itaúnas – Praça da Igreja

31 (terça-feira)

22h – Banda Cerradus

23h30 – Banda Plano Alto

0h – Show Pirotécnico

(*Prefeitura Conceição da Barra)