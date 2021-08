Reprodução: Alto Astral Tudo o que você precisa saber sobre maquiagem energética!

Desde os tempos antigos, a maquiagem sempre esteve presente no dia a dia das mulheres. Assim, mesmo com as máscaras de proteção contra a Covid-19, as makes ainda fazem parte do cotidiano de muita gente.

No entanto, o que quase ninguém sabe é que há, sim, formas de utilizar a maquiagem a fim de atrair as melhores vibrações e energias que o universo tem a oferecer! Abaixo, entenda mais sobre a chamada maquiagem energética :

A maquiagem energética é a maquiagem feita com intenção, e, portanto, deve ser feita com respeito e consciência, visando a reconexão de sua essência com o sagrado feminino. Além disso, essa make mística também trabalha as energias dos quatro elementos: Terra, Água, Fogo e Ar.

Desse modo, o grande segredo da maquiagem energética é fazer a escolha de cada traço e cor com consciência, utilizando, assim, a vibração de cada uma das linhas e tons para trazer energia positiva para sua vida.

Vale lembrar ainda que os chakras presentes no rosto podem ser ativados pela maquiagem energética! Assim, ao usarmos um delineado preto nos olhos, nos protegemos e blindamos energias intrusas e negativas, por exemplo. Claro, é importante lembrar que, para isso, é necessário colocar intenção no ato de fazer a make.

Mas como fazer maquiagem energética?

Primeiro, vale preparar o ambiente, acender uma vela e um incenso pode ser uma boa pedida! Depois, é importante respirar fundo e meditar, se concentrando para então começar a pensar na make. Com isso, é possível mentalizar o propósito por trás de cada uma das escolhas que você vier a fazer, como cor dos olhos, da boca, do blush, brilhos ou desenhos, por exemplo.

A dica, contudo, é usar os elementos que precisam ser trabalhados em você e na sua energia. Dessa forma, se precisa de mais concentração na sua vida, aposte em tons mais concentrados e terrosos, do elemento Terra. Se você deseja desenvolver mais suas emoções, como o amor, tons mais claros e rosados, do elemento Água, podem ser uma boa pedida! Mas caso você queira vibrar sedução, a make com certeza pede um batom vermelho, característico do Fogo.

Consultoria : João Bidu