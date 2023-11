Tudo o que você precisa saber sobre drenagem linfática

FreePik Os prós e contras da drenagem linfática

Indicada para uma variedade de condições, incluindo pós-operatório de cirurgias plásticas, edemas, celulites, retenção de líquido e inchaços, a drenagem linfática vem se destacando – não é de hoje – como uma aliada valiosa na busca pelo bem-estar.

Ela visa, através de técnicas de massagem, estimular o sistema linfático do corpo. Este sistema é responsável por remover toxinas e resíduos do organismo, sendo essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Mas, de acordo com o biomédico mineiro e mestre em Medicina Estética, Thiago Martins, para que ela seja realmente eficaz, é importante ser realizada sobre o trajeto dos vasos linfáticos, no sentido da drenagem para os gânglios.

“Esses movimentos devem ser leves e com pressão em bracelete e antes do procedimento, porém, é necessário preparar o corpo com o esvaziamento dos gânglios linfáticos, realizando movimentos circulares no sentido horário, antes de drenar a linfa em sua direção. De nada adianta fazer a drenagem se não passar por esse processo inicialmente.”

A prática deve ser realizada por profissionais que tenham experiência e formação compatível. Quanto à frequência, Thiago Martins sugere que a periodicidade do procedimento deve ser determinada caso a caso, com base nas necessidades individuais do paciente e nas orientações do profissional de saúde.

Contraindicações

Martins enfatiza que, embora a drenagem linfática seja benéfica para muitos, existem contraindicações essenciais a considerar. Pacientes com insuficiência cardíaca ou renal, pois o aumento da circulação de fluidos pode colocar mais pressão sobre esses órgãos comprometidos.

Aqueles que estão com infecções agudas devem evitá-la, pois o procedimento, segundo o especialista, pode espalhar a infecção pelo corpo, assim como aqueles que estão em tratamento ativo para câncer. Os que sofrem com trombose venosa profunda ou tromboflebite também devem descartar tal procedimento, já que os movimentos suaves podem desalojar coágulos sanguíneos e levar a complicações graves, bem como pessoas com hipertireoidismo não tratado, asma brônquica grave e não tratada e febre.

“É crucial que os pacientes compartilhem seu histórico médico completo com o especialista antes de iniciar o tratamento para evitar complicações.

Como a drenagem age em cada caso

– Celulites : Ela é frequentemente utilizada como parte de um tratamento multidisciplinar para reduzir sua aparência. Através dos movimentos suaves e rítmicos que estimulam o sistema linfático e a circulação sanguínea, a drenagem melhora o fluxo de sangue e, consequentemente, as áreas afetadas pela celulite, ajudando a diminuir seu aparecimento e favorecendo a oxigenação dos tecidos.

“A celulite está frequentemente associada ao acúmulo de proteínas e resíduos no tecido adiposo. A massagem ajuda a remover essas toxinas, promovendo a desintoxicação do corpo e contribuindo para a redução da inflamação”, ressalta Thiago.

Ela reduz também a retenção de líquidos e melhora a elasticidade da pele.

“Apesar disso, vale ressaltar que ela é uma técnica complementar que pode ser eficaz na redução temporária da celulite e na melhoria da textura da pele, mas seu impacto pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da gravidade da celulite e de outros fatores individuais.”

– Cirurgias plásticas : amplamente utilizada devido aos seus benefícios, ela ajuda a drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos, acelerando o processo de cicatrização.

“Ela também estimula a circulação sanguínea e linfática, ajudando a reduzir a formação de hematomas (equimoses) e promovendo a absorção daquelas já existentes.

A cicatrização, o alívio do desconforto causado pela cirurgia e a prevenção da fibrose são outros pontos destacados pelo biomédico.

– Retenção de líquidos e inchaço : de acordo com Thiago Martins, ao estimular o fluxo linfático, a drenagem também melhora a circulação sanguínea. Isso significa que o sangue oxigenado e os nutrientes podem chegar a tecidos de forma mais eficazes, enquanto os resíduos são removidos mais rapidamente. Uma boa circulação contribui para a redução do inchaço.

“Já nos edemas, que são áreas de ocorrência causadas pelo acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos, que ocorrem após lesões ou cirurgias, podem reduzir a inflamação através da técnica, promovendo uma recuperação mais rápida.”

Ritual pode custar caro

A drenagem linfática foi criada no início do século passado para ajudar na cura de enfermidades. Hoje, virou ritual de beleza e um procedimento de rotina para muitas mulheres que sofrem com a retenção de líquido. A drenagem ajuda o sistema linfático a funcionar, eliminando as toxinas presentes no corpo mais facilmente.

A massagem de origem brasileira conquista simpatia de estrangeiros, um tratamento desintoxicante e de contorno com a massoterapeuta Josie Rushing. “Massagens linfáticas são uma maneira suave de estimular ou encorajar o movimento natural do fluido linfático no corpo, que transporta o fluido residual para longe dos tecidos” diz.

Formada em massoterapia nos EUA, a empreendedora brasileira de apenas 38 anos, desenvolveu uma técnica inédita e exclusiva de massagem para esculpir o rosto e corpo de centenas de mulheres. Ela associou a drenagem linfática típica brasileira com a necessidade da mulher Americana (massoterapia) e a partir daí desenvolveu um procedimento estético inovador, que tem feito muito sucesso, inclusive com celebridades internacionais. Ela cobra R$ 2.500 uma massagem e tem fila de espera.

“A linfática brasileira funciona em três níveis distintos: dentro, fora e com relaxamento”, diz Rushing. “Ele tem como alvo todos esses tecidos com apenas uma sessão, e as sessões são personalizadas para atender ao tipo de corpo, problemas e necessidades de cada cliente”. Idealmente, você seria capaz de fazer uma massagem linfática semanalmente, mas um objetivo mais realista seria uma vez por mês.

Confira 10 motivos para fazer uma drenagem linfática

1. impurezas : o sistema linfático tem a função de eliminar do corpo as impurezas rejeitadas pelas células. Fazendo ele funcionar melhor, ajudará o corpo a eliminar tudo “o que não presta”.

2. Sem inflamações : quando há problemas no sistema linfático, aparece o acúmulo de líquido, inimigo das mulheres. Esse líquido não fui normalmente, causando inflamação nos tecidos ao redor. É aí que surgem as celulites e as varizes.

3. Celulite controlada : como a drenagem funciona como um processo de desintoxicação, ela diminui o aspecto da celulite.

4. Dois em um : quando você investe nesse tipo de tratamento, tende a ficar mais atenta em outros hábitos que potencializam o resultado. Para a drenagem realmente funcionar, você deve controlar a alimentação e colocar o corpo em movimento.

5. Adeus, conservantes : os descuidos com a alimentação sobrecarregam o sistema linfático. Mas quem consegue viver sem comer corantes, conservantes e agrotóxicos uma vez ou outra? Não tem jeito: toda essa impureza precisa ser eliminada, e a drenagem ajuda a mandar esses acúmulos embora.

6. Mais água : em qualquer clínica que você vá, será aconselhada a beber ainda mais água antes e depois de cada sessão. Adote esse hábito, que ajudará o seu corpo a eliminar mais rapidamente as toxinas.

7. Relaxamento extra : engana-se quem pensa que a drenagem é uma massagem forte e modeladora. Ela é suave e relaxante, e não deve deixar hematomas na sua pele. Roxinhos pelo corpo geram inchaço, o que a drenagem combate.

8. Fora, gordura : macromocélulas como a gordura também são eliminadas durante a drenagem, mas isso não significa que a massagem queima calorias. Você pode perceber que ficará mais fininha, mas isso acontece devido o aumento da circulação e o fim do inchaço corporal.

9. Pernas cansadas : se você fica muito tempo sentada ou em pé durante o dia, sem se movimentar, sabe o quanto é desagradável a sensação de pernas cansadas. Isso prejudica o sistema vascular, dá varizes e vazinhos, e a drenagem ajuda a ativar a circulação dessa área.

10. Alívio para gestantes : se você está grávida, investir na drenagem vai além do luxo. Como ela ajuda a desinchar e relaxar, é ótima para fazer no final da tarde, fazendo você dormir melhor e sentir menos o inchaço gestacional.

