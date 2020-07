Tudo o que você precisa para uma make prática para a videochamada do trabalho

Se antes da pandemia do novo coronavírus o normal do dia a dia de trabalho de vários brasileiros envolvia reuniões, aulas e compromissos presenciais, o novo normal agora são compromissos online via videoconferência através de aplicativos, agendadas nem sempre com antecedência. Neste caso, não é raro ter que “se virar” para ficar com uma aparência mais arrumada para o vídeo em questão.

Gabrielle Pedro/IG Resolvi testar as dicas de make express do maquiador André Sartori. Será que deu certo?





Para facilitar a nossa vida na hora de se arrumar rapidamente para uma videochamada, o maquiador e consultor da Ikesaki, André Sartori, deu algumas dicas de “maquiagem expressa” ao Delas que dá para ser feita em apenas 10 minutos. Abaixo eu te conto se isso deu certo.

Bom, o primeiro passo indicado por ele é prender os cabelos em um coque ou rabo de cavalo para o vídeo, para dar aquela valorizada na make. Eu, particularmente, adoro essa dica, pois desse jeito facilita tanto na hora de começar a maquiagem, quanto naqueles dias que você não está com o cabelo nos seus melhores dias, risos.

Gabrielle Pedro/IG Primeiro passo foi prender o cabelo para facilitar na hora de se maquiar





Em seguida, Sartori recomenda que a gente prepare a pele com um primer, pois ele ajuda a hidratar a pele para os produtos que estão por vir. Ele também ressaltou que se o produto tiver protetor solar é melhor ainda, pois ajuda a proteger a pele. Como o primer que eu tenho aqui não tem fator de proteção, optei por passar o meu protetor por cima mesmo, assim como faço com todas as outras maquiagens.

Gabrielle Pedro/IG Na primeira imagem, eu passei o primer; na segunda, o protetor, já que não tinha dois em um

Agora, mãos na massa… ou melhor, na base. O maquiador orienta passar uma base que seja matte e que tenha uma boa cobertura, com efeito corretivo para esconder as olheiras e manchinhas que tenha no rosto. Foi o que fiz, como minha pele é um pouco mais oleosa, sempre escolho as bases com textura matte.

Gabrielle Pedro/IG Em seguida, apliquei a base matte recomendada pelo maquiador

Para finalizar a pele uniformemente, o especialista indica um pó compacto, HD, mais fininho, para selar a pele. Eu fiquei devendo na parte do HD, mas segui as orientações dele de passar o produto no centro da testa, no topo das maçãs do rosto, na ponta do nariz e no topo do queixo.

Ah, aqui ele chama a atenção para que a gente não esqueça de passar o que resta dos produtos no pescoço e até as orelhas, para deixar tudo uniformizado.

Gabrielle Pedro/IG Na sequeência, passei o pó compacto

Agora vem a minha parte preferida: CÍLIOS. Use a sua máscara de cílios preferida na parte superior para deixar cílios volumosos e levantar seu olhar. Como eu realmente gosto de ficar com cílios de boneca, eu passei um pouco na parte inferior também.

Para destacar ainda mais o olhar, ele recomenda usar um lápis para sobrancelha no sentido dos fios da forma mais leve e natural que der. Eu testei as dicas dele, mas ainda acho que a sombra para sobrancelha seja melhor para mim, por isso, testei um em cada lado para vocês notarem a diferença.

Gabrielle Pedro/IG Do lado esquerdo da foto, preenchi a sombrancelha com lápis; do lado direito, com sombra para sobrancelha

Para finalizar a maquiagem, Sartori orienta passar um batom que seja bem hidratante. Como ele não fez nenhuma ressalva sobre cor, eu optei por usar um incolor mesmo.

Prontinho! Estou pronta para as reuniões de pauta aqui da redação. Simples, prático e rápido, mas admito que cronometrei e demorei 12 minutinhos para fazer essa make.

Gabrielle Pedro/IG Agora sim! Estou pronta para arrasar na reunião de pauta aqui da redação

Caso você tenha mais tempo do que eu tive, André Sartori deu algumas dicas a mais de como se arrumar em 20 ou até 30 minutinhos. Confira:

Se você tem 20 minutos para se maquiar:

Neste caso, você poderá incrementar sua maquiagem. Além do passo a passo acima, você poderá também:

Uma sombra marrom opaca, em um marrom mais queimado, para fazer o desenho do côncavo na pálpebra móvel e esfumar. Aplique a sombra.

Ilumine o canto interno dos olhos e arco natural das sobrancelhas com um iluminador perolado.

Use um blush iluminador no topo das maçãs do rosto.

Se você tem pelo menos 30 minutos para se maquiar: