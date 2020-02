Tudo em um? Startup lança aplicativo com serviços que vão de saúde a teatro

arrow-options shutterstock Clude é um clube de vantagens digital





Descontos em consultas médicas, orientação médica online, tira-dúvidas jurídico, descontos em restaurantes e lazer e programa nutricional personalizado. Esses são só alguns dos serviços oferecidos pelo Clude, um clube digital de vantagens .

Na era em que muitas startups visam criar superapps capazes de dar conta de diversas soluções ao mesmo tempo, os criadores do Clude prometem que o que eles querem não é ser apenas um aplicativo, mas sim uma empresa que fornece os mais diversos serviços aos seus usuários – através, é claro, de um aplicativo .

Saúde mais barata

O Clude nasceu com os empresários Marcio Mantovani e Marcos Colussi Carneiro em janeiro de 2019. Os dois vieram da área da saúde e, por isso, a ideia inicial da plataforma era levar serviços relacionados à saúde por um preço mais barato às pessoas.

arrow-options Divulgação/Clude Marcos Colussi Carneiro e Marcio Mantovani





Marcio explica que o objetivo do Clude não é substituir os planos de saúde, mas sim ser uma alternativa para as pessoas que não têm condições de pagar por um.

Por meio da plataforma , é possível ter acesso a consultas médicas a partir de R$ 70 (fora o valor da assinatura ao clube), além de atendimento on-line com médicos, farmacêuticos e descontos em vacinas, exames e cirurgias.

Mas os fundadores acharam por bem não parar por aí, e resolveram acrescentar diversos outros serviços à plataforma. “O Clude é um clube de vantagens de qualidade de vida”, resume Marcio.

O que o empresário quer dizer é que, além de serviços relacionados à área da saúde, os usuários podem encontrar também formas de cuidar das finanças, além de receberem descontos em opções de lazer como restaurantes, teatros, viagens, roupas e academias.

Tudo em um

Pode parecer até confuso agregar tantos serviços em uma só solução, mas Marcio acredita que esse seja justamente o diferencial do Clude. “Se eu tivesse que apontar um concorrente hoje, eu não saberia dizer, porque tudo isso é novo”, afirma.

Se de um lado a empresa compete com a área da saúde , do outro ela tem que competir com os diversos clubes de vantagens existentes no mercado. E a tarefa é desafiadora.

Os fundadores contam que, hoje, o Clude está ultrapassando a marca de mil assinantes. O objetivo, porém, é que haja mais de 100 mil “cluders” espalhados por aí até o final de 2020. Depois, o foco é aumentar a área de cobertura da empresa.

Hoje, os serviços digitais do Clude, como descontos em grandes redes e consultas online, estão disponíveis para todo o Brasil. As clínicas cadastradas, porém, só podem ser acessadas na Grande São Paulo.

Empreender para empreender

Uma das formas que o Clude encontrou para crescer foi através do Cluder Pro. Ao se cadastrar nessa categoria, o assinante pode indicar pessoas para utilizarem o serviço e, com isso, ganhar dinheiro . “A gente provoca o nosso cliente a empreender”, afirma Marcos.

A cada novo cliente, o Cluder Pro ganha R$50, além de receber R$1 por mês por cada usuário atingido que segue ativo na plataforma. Hoje, para fazer parte do clube de vantagens, é necessário desembolsar R$50 por mês, além de uma taxa de R$100 para aderir ao serviço.

“O Clude não ganha nem um real com as operações com parceiros como clínicas, médicos e restaurantes. Nossa única receita vem das assinaturas dos clientes ao clube”, afirma Marcio.