Tudo em casa? Polícia quer ouvir trisal após carro incendiado

Polícia Civil afirmou que caso exposto por mulher nas redes sociais terminou com um registro de dano e lesão corporal

A história do “trisal de Araraquara”, interior de São Paulo, movimentou as redes sociais nessa quarta-feira (22/11), após uma das partes expor um suposto caso amoroso entre o marido e o pai, e virou caso de polícia. Em uma série de publicações no Facebook, a mulher, identificada Camilla Oliveira, mostrou conversas e vídeos íntimos dos familiares, além de registros do desdobramento do caso, que incluem um carro icendiado e um linchamento público.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado como dano e lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde passou a ser investigado.

“Na ocasião, um homem de 45 anos se envolveu em uma briga familiar, depredou um veículo e arremessou uma garrafa que atingiu uma mulher que estava próxima. O autor foi agredido por populares e socorrido à UPA do bairro, onde permaneceu internado”, diz a polícia.

A instituição acrescentou que foi solicitada uma perícia ao local e informou que os envolvidos notificados a comparecerem na unidade policial.