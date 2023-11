Tudo em casa? O caso da mulher que expôs relação entre o pai e o marido

A Polícia Civil de Araraquara (SP) investiga o espancamento de um homem de 45 anos no bairro Valle Verde, no domingo (19). Ele é suspeito de atear fogo ao carro do ex-genro e jogar garrafas de vidro em casas perto do local. O incêndio também é apurado. As informações são do G1.

A violência aconteceu após a filha do homem agredido expôr na internet o suposto relacionamento do pai com o marido dela. Ela compartilhou vídeos íntimos deles e o caso pode ser considerado crime de ‘pornografia de vingança’, mas a polícia ainda não recebeu denúncia.

A reportagem reuniu abaixo 7 pontos sobre o que se sabe sobre o caso. 1 – Como e quando aconteceu o incêndio ao carro e o espancamento de homem? Segundo registro da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta de 15h40, na Avenida Lázaro Machado, no bairro Valle Verde.

Uma equipe foi chamada ao local após um homem de 45 anos incendiar o carro Vectra do ex-genro, de 25 anos . O jovem não estava no local. O fogo foi apagado por moradores.

Alterado, o homem também jogou garrafas de vidro em frente a casas perto do veículo. Uma mulher foi ferida por estilhaços , mas não quis denunciar o homem.

Em seguida, pessoas que estavam na rua partiram para cima do homem e começaram a agredi-lo. Um vídeo postado nas redes sociais mostra, pelo menos, cinco pessoas chutando e dando cadeiradas na vítima, que ficou caída no chão. 2 – Qual o estado de saúde do homem? Com um ferimento na cabeça , o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, onde foi medicado e ficou internado em observação. Segundo a Prefeitura de Araraquara, responsável pela administração da unidade, ele necessitou de suturas na cabeça e foi liberado para casa às 22h45 do domingo (19). 3 – Por que o homem colocou fogo no carro? A motivação ainda não foi esclarecida, mas testemunhas disseram que o homem estaria ‘em surto’ por ciúmes do ex-genro. A reportagem não conseguiu contato com ele.

Dias antes, a filha dele expôs uma suposta relação entre ele e o marido dela, divulgando vídeos íntimos e prints de conversas. (Veja mais abaixo.)

4 – Como o caso foi registrado e o que diz a Polícia Civil? O caso foi registrado como dano e lesão corporal no Plantão da Delegacia Seccional de Araraquara e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade, onde é investigado, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

A polícia pediu perícia e os envolvidos foram notificados para prestar depoimento.

5 – Como e por que a filha expôs a suposta relação amorosa entre o pai e o marido nas redes?

Em 15 de novembro, a filha começou a relatar o caso em posts em um dos seus perfis no Facebook e, no domingo (19), expôs vídeos íntimos do pai e do marido em um motel da cidade. Segundo ela, o material foi encontrado no celular do pai dela. A exposição foi feita no perfil dela e do pai.

Ela também compartilhou prints de conversas no WhatsApp que mostravam o que ela afirma ser a relação amorosa entre os dois. A mulher teria terminado o relacionamento com o marido após a descoberta.

No domingo (19), ela ainda postou um vídeo em que a mostrou quebrando os vidros do carro do, agora, ex-marido.

A reportagem apurou que a mulher já havia feito postagens sobre o suposto relacionamento do pai e do marido em junho deste ano.

Um perfil no X (antigo Twittter) relatou o caso e o post viralizou com mais de 5 milhões de visualizações. Nesta quarta (22), o assunto liderou entre os mais comentados da rede social no Brasil. 6 – A divulgação de vídeos íntimos de sogro e genro pode ser considerada crime de ‘pornografia de vingança’? Sim. O advogado e professor Alex Pádua, que também é secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Carlos (SP) e presidente da Comissão de Direito penal, explicou ao g1 que o caso pode ser considerado crime de ‘pornografia de vingança’, já que as imagens foram divulgadas sem consentimento. Quem compartilha também comete crime. (Leia mais na reportagem).

A Polícia Civil, no entanto, ainda não recebeu denúncia das vítimas sobre os vídeos e investiga o apenas o espancamento do pai da jovem e o carro queimado por ele.