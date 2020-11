Redação Tuca Mei lança o novo EP “Desatino”

A cantora, compositora e multi-instrumentista Tuca Mei apresenta nesta sexta-feira (6) o seu novo EP Desatino , que chega juntamente com a faixa-título nas plataformas digitais. Este novo trabalho mostra as diferentes mulheres que habitam dentro dela, com suas vivências, sentimentos e transformações.

A experiência musical idealizada por Tuca Mei apresenta um conjunto de seis canções: Portal, iniciando essa jornada; Bem Mulher (ela vem do mar), reverenciando o feminino; Desatino , entregando-se para o amor; Quer Me Amar (mergulhar) , conectando-se com o outro; Oi Coraçãozinho, desapegando com leveza; e por fim, Me Bagunça , encerrando essa história com alegria, liberdade e confiança nos ciclos da vida.

As músicas foram produzidas no Estúdio Camelo Azul , por Barbanjo Reis e Sergin Carvalho .

Oi Coraçãozinho , que até então havia sido lançada em formato acústico, ganha uma versão mais encorpada e produzida, acompanhada da sanfona do artista Ricardo Rito . E Desatino, uma canção inédita, que terá um clipe feito pela artista junto de sua irmã Gabriela e seu namorado, Miguel de Sender. Mari Blue fez a edição e finalização do trabalho.

O EP Desatino fala sobre as multi-facetas do feminino. Algumas músicas são solares e outras lunares. A palavra “desatino” ganha outro significado para esse disco.

De acordo com a compositora: “Desatino, no dicionário comum, é perder o juízo, mas pra mim representa a confiança nos processos. Eu me permito deixar fluir e buscar o equilíbrio no descontrole, vivenciando as experiências e aprendizados que ele me proporciona”.

Ao ouvir o EP, o ouvinte poderá se conectar com as constantes transformações e aprendizados que surgem através do amor e das relações.

