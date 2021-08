Tubarão empata sem gols com o Brusque

A equipe principal do Londrina Esporte Clube visitou o Brusque-SC, neste sábado (28), no Estádio Augusto Bauer, em Brusque-SC, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e ficou no empate sem gols. Com o resultado, o Tubarão chega aos 21 pontos e ocupa a 17ª colocação. Na próxima rodada, o LEC recebe o Coritiba, na quarta-feira (01), às 21h30, no Estádio do Café.

(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/ Brusque FC)

O JOGO

Aos 2 minutos, Gegê se livrou da marcação, puxou para a perna esquerda e bateu, Zé Carlos defendeu. Com 10’, após escanteio de Zé Mateus do lado direita, houve uma cabeçada e Dalton espalmou.

Com 37 minutos, Matheus Bianqui cobrou lateral para Salatiel, que ajeitou, Gegê dominou e bateu por cima do gol. Com 12 minutos da segunda etapa, após chutão de Dalton, a bola quicou no gramado e Caprini disputou no alto com Zé Carlos e testou pelo lado.

FICHA TÉCNICA

Brusque-SC: Zé Carlos; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo (Jhon Cley) e Thiago Alagoano (Marlone); Bruno Alves (Diego Mathias), Alex Ruan e Garcez.

Técnico: Jerson Testoni.

Londrina: Dalton; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas (Jean Henrique) e Gegê (Caprini); Lucas Lourenço (Celsinho), Marcelinho (Gabriel Ramos) e Salatiel (Junior Pirambu).

Técnico: Márcio Fernandes.

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior – SE

Assistente 01: Cleriston Clay Barreto Rios – SE

Assistente 02: Daniel Vidal Pimentel – SE

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender – SC

Analista de campo: Fernando Lopes – SC

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro – RN

Assistente de árbitro de vídeo: Luiz Paulo de Moura Pinheiro – MT

Observador do VAR: Rodrigo Pereira Jóia- CE

Cartão amarelo: Alex Ruan e Rodolfo (Brusque); Marcelinho, Gegê, Salatiel e Jhonny Lucas (Londrina).

fonte: https://www.londrinaesporteclube.com.br/noticia/2021/8/28/tubarao-empata-sem-gols-com-o-brusque