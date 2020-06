Tubarão de 2 metros é fisgado por engano na África do Sul; veja o vídeo

Reprodução Mesmo com sistema drive-in, com famílias dentro dos carros, evento acabou disseminando o vírus

Mais um episódio envolvendo aglomerações e um alto contágio de Covid-19 entre os participantes ocorreu nos EUA. Após a festa de formatura dos alunos do ensino médio de uma escola no estado de Nova York, 14 pessoas testaram positivo para a doença.

Segundo informações do jornal New York Post, nem mesmo o fato de o evento ter sido realizado no estilo “drive-in”, com cada uma das famílias dos formandos confinadas aos próprios carros, conseguiu evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Tudo aconteceu após os familiares de dois estudantes da escola Horace Greeley, localizada no condado de Westchester, realizaram uma viagem até o estado da Flórida, que vem sendo um dos principais focos da doença desde a reabertura do país, antes do evento de graduação, que ocorreu no último dia 20.

“Destes 14 infectados pelo Covid-19 , todos têm alguma relação com a festa, seja por contato direto com quem já estava doente ou pela contaminação após o evento”, afirmou Sherlita Amler, responsável pela secretaria de Saúde do condado.

De acordo com a rede de TV ABC 7, um dos estudantes infectados ainda participou de um segundo evento na mesma noite, uma festa para celebrar a formatura e que não foi autorizada pela escola , que ocorreu em outro ponto da cidade e contou com a participação de diversos alunos .