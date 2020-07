Tubarão-baleia aparece em praia e assusta banhistas; assista

Pixabay Apesar do tamanho, o tubarão-baleia é pacífico.

Os banhistas que estavam aproveitando um dia ensolarado em uma praia de Israel foram surpreendidos pela aparição de um tubarão-baleia , que estava nadando próximo da areia. Ao perceberem a presença do animal, as pessoas se assustaram com o tamanho do animal.

Um banhista que estava na praia registrou o momento de pânico. No vídeo, é possível ver a barbatana do tubarão emergindo em meio aos banhistas, o que gera um pânico. Uma das pessoas estava ao lado do animal e sai nadando em direção à areia. Assista o vídeo:

#Israel | Swimmers at the Village Beach in #Eilat on Saturday panicked after noticing the shark’s fin near the beach. https://t.co/uk2GoS80PC pic.twitter.com/BIgxTjCGTc — Atlantide (@Atlantide4world) July 4, 2020

Apesar do susto, nenhum dos banhistas se feriu. Isso porque, mesmo com tamanho fora do comum, os tubarões-baleia são dóceis e não oferecem perigos aos seres humanos, uma vez que se alimentam de plâncton. Eles podem ter até 12 metros de comprimento.