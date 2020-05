TSJ da Venezuela reconhece aliado de Maduro presidente do Parlamento

Depois de ter duas postagens no Twitter marcadas como ‘duvidosas’, o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (27), que irá regular ou fechar as mídias sociais, que, segundo o mandatário, “silenciam totalmente as vozes conservadoras”.

Através de seu perfil no Twitter, Trump afirmou que não irá deixar as plataformas de mídias sociais silenciarem os conservadores, dizendo que, em 2016, tal tentativa já havia acontecido. Confira o tuíte do mandatário:

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020