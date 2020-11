TSE garante que sistema eleitoral está seguro e preparado para o segundo turno

Antonio Augusto/Ascom/TSE Urna eletrônica e leitor biométrico

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) garantiu nesta quinta-feira (26) que o sistema eleitoral está pronto para a realização da votação do segundo turno das eleições 2020.

Em nota, o órgão disse qu e foram realizados testes no computador do TSE e no sistema de totalização dos votos e na divulgação de resultados ao redor do país. No comunicado, a Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE diz informa que “o sistema está devidamente preparado para a realização exitosa do segundo turno”.

As ações foram realizadas nos dias 24 e 25 de novembro e tiveram a participação de cartórios eleitorais de 24 estados, com o objetivo de validar o desempenho e eficácia dos sistemas de transmissão e recebimento dos arquivos das urnas eletrônicas, além da totalização e divulgação dos resultados.

No primeiro turno das eleições municipais, um componente do sistema do TSE apresentou falhas que culminaram no atraso de mais de duas horas na divulgação dos resultados das eleições.