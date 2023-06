Trump torna-se alvo de investigação por gestão de documentos sigilosos

Isac Nóbrega/PR – 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , está sendo alvo de investigação pela Justiça Federal por guardar arquivos sigilosos da Casa Branca. Os advogados do ex-mandatário foram notificados que o inquérito agora é direcionado diretamente a ele, o que pode implicar o republicano na candidatura para a presidência em 2024.

Trump é acusado de ter guardado caixas cheias de documentos secretos após deixar a presidência em 2021. Ele ainda se recusou a devolvê-los, infringindo as leis federais.

O ex-presidente alega que sofre “perseguição política”. “Como poderia o Departamento da Justiça me indiciar quando não fiz nada?”, escreveu ele na plataforma Truth Social.

A imprensa dos EUA não diz quando o ex-presidente foi informado da investigação, mas sua defesa se reuniu na última segunda-feira (5) com o promotor especial Jack Smith, que supervisiona o inquérito.

Após deixar a presidência e levar caixas de documentos, Trump concordou em devolver 15 caixas com mais de 200 documentos confidenciais em janeiro de 2022. Os advogados do ex-mandatário garantiram ainda que não havia mais arquivos. No entanto, a Polícia Federal disse que ele guardava mais.

Em agosto de 2022, o FBI realizou buscas em Mar-a-Lago, na residência de Trump na Flórida, e apreenderam outras 30 caixas com 11 mil documentos. Nesta leva, havia arquivos altamente confidenciais sobre o Irã e a China.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional