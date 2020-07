Trump sugere adiar eleição presidencial, mas decisão cabe ao Congresso

Wikimedia Commons/Albert kok Animal colidiu com o barco dos pescadores.

Um pai e um filho que estavam navegando na costa da ilha da Tasmânia, na Austrália , foram surpreendidos por um ataque de um tubarão-branco . O episódio aconteceu na última quarta-feira (29) e ninguém se feriu.

O animal avançou na direção deles e colidiu com a embarcação, assustando os Sean Vinar e seu filho James. No vídeo, é possível ver o agito do tubarão pulando para fora da água. Com medo, os pai dirige o barco para longe do local. Assista o vídeo:

A dupla estava indo para a vila de Beechford e aproveitou o tempo claro e ausência de ondas para explorar uma ilha que ficava a 10 quilômetros de distância. No caminho, eles encontraram várias focas nadando ao lado da embarcação.

O vídeo do ataque do tubarão foi postado no Facebook e viralizou nas redes sociais.