Trump propõe solução de dois Estados para Israel e Palestina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou nesta terça-feira (28) seu plano de paz para o Oriente Médio, principalmente para o conflito árabe-israelense, durante coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu .

A proposta foi criada por Jared Kushner, assessor e genro do magnata. Entre as principais medidas do tratado está que Jerusalém continua reconhecida como capital indivisível de Israel, principalmente depois que o republicano transferiu a embaixada americana para lá.

Trump ressaltou a necessidade de dois estados, desde que a hostilidade e os ataques sejam encerrados na região, além de afirmar que Jerusalém Oriental será considerada capital do Estado Palestino.