Trump promete maior deportação da história caso reeleito

O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Donald Trump , fez um discurso no último domingo (17), onde prometeu que, caso eleito em 2024, planejará “a maior deportação da história americana”.

A fala do ex-presidente foi feita em um comício em Reno, Nevada. Além do discurso anti migração típico do empresário, ele ainda teceu críticas ao atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. Segundo ele, o mandatário é um “indivíduo de baixo QI” e o “pior, mais incompetente e mais corrupto presidente” que os Estados Unidos já teve.

“Dados os milhões sem precedentes de estrangeiros ilegais de Biden que estão invadindo nosso país, é apenas de bom senso que, quando eu for reeleito, iniciaremos, e não temos escolha, a maior operação de deportação da história americana, nós precisaremos fazer isso”, afirmou Trump.

O discurso anti imigrantes de Trump não é novidade, sendo um dos principais pontos que o elegeu em 2016. Para 2024, ele retorna com uma narrativa parecida. No último sábado (16), por exemplo, Trump disse que os imigrantes que não possuem documentação estavam “envenenando o sangue” dos Estados Unidos. A linguagem utilizada pelo candidato republicano já foi anteriormente criticada por conta da sua conotação xenofóbica e com um “retórica nazista”.

O comentário do último sábado ocorreu durante o evento da campanha em New Hampshire. Na ocasião, a migração foi um dos pontos centrais, com duras críticas pelo número recorde de migrantes que tentaram cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos.

