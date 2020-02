Trump presta condolências a vítimas de tiroteio em Milwaukee, EUA

arrow-options Reprodução/Twitter Ataque a tiros ocorreu no complexo de uma cervejaria

Um tiroteio nesta quarta-feira (26) deixou pelo menos sete mortos em Milwaukee , no estado de Wisconsin , na costa Leste dos Estados Unidos . O incidente ocorreu por volta das 14h no horário local (11h, no horário de Brasília) no complexo de uma cervejaria onde ao menos 600 pessoas trabalham.

Para conter a onda de pânico, a empresa enviou um e-mail a todos os funcionários informando que um atirador estava em um dos prédios próximos ao complexo.

O prefeito da cidade, Tom Barrett, no entanto, foi até o local e informou às TVs locais que o suspeito já está morto. A área só continua interditada para que a polícia verifique se não há outras ameaças.

No local, há presença de muitas policiais, agentes do FBI, bombeiros e agentes anti-bomba. Embora a informação é de que o suspeito esteja morto, o ataque ainda é considerado “em andamento”.