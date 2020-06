Trump posta vídeo de casal apontando armas em direção a manifestantes

O presidente Donald Trump retuitou , nesta segunda-feira (29), um vídeo de um casal americano apontando armas para manifestantes na cidade de St. Louis.

Homem e mulher, que são brancos, estavam na frente de sua casa, ambos empunhando armas , gritando contra manifestantes que pediam reformas policiais .

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor’s home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020