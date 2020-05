Trump pede que Senado interrogue Obama por teoria da conspiração

Reprodução Trump pediu punição aos apoiadores da investigação, chamando todo o caso de “fraude”





O presidente dos EUA, Donald Trump, quebrou uma tradição nesta quinta-feira (14), pedindo investigação de seu antecessor da Casa Branca, Barack Obama, na mais recente tentativa de promover uma teoria da conspiração sobre seus oponentes democratas.

Washington opera sob regras não escritas para que presidentes e ex-presidentes evitem confrontos públicos . No entanto, Trump, a menos de seis meses de um confronto volátil com a reeleição, pediu que Obama depusesse no Senado sobre uma teoria da conspiração que ele apelidou de “Obamagar”.

A alegação é de que o governo de Obama e um “estado profundo” tentaram reprimir a presidência de Trump usando sondas em seus contatos com entidades russas.

“Apenas faça isso”, twittou Trump, dirigindo-se à senadora Lindsey Graham, um de seus aliados republicanos mais leais, que preside o poderoso comitê judiciário do Senado.

“A primeira pessoa que eu chamaria para depor sobre o maior crime e escândalo político da história dos EUA é o ex-presidente Obama”, disse Trump no tweet. Pouco depois, Obama apareceu para responder no Twitter, escrevendo simplesmente: “Voto”.

E Graham derramou água fria na ideia de Trump, dizendo ao político: “Acho que agora não é hora de fazer isso. Não sei se isso é possível”.

Mas Trump deve continuar pressionando sua agenda de “Obamagar”, enquanto trabalha horas extras para despertar entusiasmo em sua base de direita antes das eleições presidenciais de 3 de novembro. Entre as figuras que ele está mirando agora está Joe Biden, candidato democrata a ser desafiado em novembro.

A teoria da conspiração procura inverter uma investigação de dois anos liderada pelo advogado especial Robert Mueller nos contatos na Rússia de Trump. Mueller determinou que Trump e sua campanha eleitoral tinham contatos extensos, às vezes obscuros, com os russos, e que Moscou interferiu diretamente nas eleições tensas de 2016.

Mas ele disse que não há evidências concretas de conluio entre os dois lados. Trump pediu punição aos apoiadores da investigação, chamando todo o caso de “fraude”.

Apesar de dizer que estava “muito preocupada com o precedente que seria estabelecido chamando um ex-presidente” para testemunhar, Graham promete realizar audiências em junho sobre a investigação.