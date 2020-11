Trump entra com processo para interromper apuração na Pensilvânia

Nicolas Nogueira Kanye West será candidato à presidência novamente em 2024

Candidato independente pelo partido Birthday Party na campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos , Kanye West recebeu cerca de 60 mil votos.

Um dos maiores nomes da história do hip-hop, Kanye pôde receber votos de apenas 12 estados, que aceitaram que seu nome estivesse nas cédulas.

Os números de sua votação são irrisórios se comparados ao do candidato democrata Joe Biden, que lidera a corrida eleitoral, que ainda com urnas a serem apuradas, recebeu mais de 70 milhões de votos.

Apesar da derrota na eleição, West já anunciou via twitter que será candidato novamente ao pleito em 2024. Confira:









O estado em que o rapper teve o melhor desempenho foi no Tennesee, onde recebeu 10 mil votos, que representa 0,4% do total. O vencedor nessa unidade federativa foi o republicano Donald Trump, com uma expressiva votação de 1.8 milhão de votos, cerca de 60% do total.

Segundo dados da comissão federal eleitoral dos Estados Unidos, “Ye” arrecadou cerca de 11,5 milhões de dólares para sua campanha, sendo 10 milhões vindo do seu próprio bolso.