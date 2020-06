Trump diz que vai assinar decreto de reforma da polícia

Reprodução/Facebook Trump disse que governo alemão age de forma ‘delinquente’.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , confirmou que quer retirar militares americanos da Alemanha . Ao anunciar a decisão, o mandatário disse que o governo alemão age de modo ‘delinquente’ em relação a suas contribuições para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O presidente também estaria insatisfeito com o tratamento comercial dado pelo país europeu.

Segundo Trump, 52 mil militares americanos estão em solo alemão. Para ele, a permanência dos soldados na Alemanha “é um custo tremendo para os Estados Unidos”. O mandatário também disse que pretende “diminuir esse número para 25 mil soldados”.

Dados do Pentágono mostram que Trump errou o número de militares na Alemanha, uma vez que apenas 35 mil soldados estão no país. Além deles, 17.5 mil civis americanos trabalham para o Departamento de Defesa dos EUA no território alemão.

O governo americano utiliza as bases na Alemanha para coordenar ações militares na Europa, na África e no Oriente Médio.