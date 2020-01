Trump diz que tem 52 alvos do Irã na mira caso americanos sejam atacados

O presidente Donald Trump afirmou na noite dest sábado (4), em sua conta no Twitter, que se o governo iraniano acertar algum alvo americano, em retaliação pela morte do general Qassim Suleimani, os Estados Unidos responderão atingindo 52 alvos de alto nível e importância para o Irã.

“Se o Irã atingir qualquer americano , ou alvos americanos, teremos como alvo 52 locais iranianos, alguns deles de alto valor e importantes para o Irã e para a cultura iraniana”, afirmou o presidente Trump.

“Esses alvos e o próprio Irã serão atingidos com muita rapidez e muita força . Os Estados Unidos não querem mais ameaças”, acrescentou o presidente norte-americano.

Em uma sequência de tuítes, Trump afirma que o “Irã está falando muito ousadamente sobre alvejar certos alvos dos EUA como vingança por livrarmos o mundo de seu líder terrorista [referência a Suleimani] que acabara de matar um americano e ferir gravemente muitos outros”, declarou.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020