Trump diz que surto de coronavírus está sob controle nos EUA

Reprodução/Twitter “Não há ninguém mais patriota do que eu”, escreveu Trump em seu Twitter

Na noite da última segunda-feira (03), o presidente Donald Trump disse que o surto do novo coronavírus (Sars-coV-2) está o mais controlado possível nos Estados Unidos, onde ao menos 159 mil pessoas morreram da Covid-19 .

Em publicação no Twitter, Trump declarou. “Estão morrendo, é verdade”, disse ele. “É o que é. Mas isso não significa que não estamos fazendo tudo o que podemos. Está sob controle, tanto quanto você pode controlá-lo. Esta é uma praga horrível”.

Com os casos de coronavírus aumentando no país, dezenas de Estados dos EUA tiveram que suspender ou reverter seus planos de reabertura. No último domingo, a coordenadora da força-tarefa de Covid-19 da Casa Branca, dra. Debordah Birx, definiu a situação do vírus no país como “extraordinariamente disseminado”.