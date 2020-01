Trump diz que Irã planejava atacar quatro embaixadas dos EUA

arrow-options Creative Commons Grupo terrorista assumiu autoria do ataque pelas redes sociais

Pelo menos 15 pessoas morreram, entre elas um policial, e outras 19 ficaram feridas durante uma explosão, reivindicada pelo grupo jihadista Estado Islâmico, ocorrida em uma mesquita no Paquistão nesta sexta-feira (10).

Segundo as autoridades locais, a explosão ocorreu em um templo localizado na cidade paquistanesa de Quetta, no final da oração da noite. As vítimas foram levadas para o hospital da região.

Em uma publicação nas redes sociais, o Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque suicida e informou que o homem-bomba, Abu Jarrah Al-Balochi, teria matado 20 pessoas e ferido 40.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, condenou “energicamente” a explosão e lamentou a perda de vidas. Em comunicado, ele ainda ordenou a abertura de uma investigação.