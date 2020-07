Trump diz que covid-19 está sendo controlada

Quase 4 milhões de pessoas no estado de Assam, no Nordeste da Índia, e no vizinho Nepal foram desabrigadas por fortes inundações devido à chuva de monções, que deixou dezenas de desaparecidos e matou pelo menos 189, segundo autoridades do governo.

O transbordamento do Rio Brahmaputra, que atravessa o Tibete, a Índia e Bangladesh, danificou as plantações e provocou deslizamentos de terra, afetando milhões de pessoas.

Mais de 2,75 milhões de pessoas em Assam foram desabrigadas por três ondas de inundações desde o fim de maio, que tiraram 79 vidas depois que mais duas mortes foram registradas durante a noite, informou uma autoridade do governo do estado. “A situação das enchentes permanece crítica, com a maioria dos rios fluindo ameaçadoramente acima da faixa de perigo”, disse à Reuters o ministro dos Recursos Hídricos de Assam, Keshab Mahanta.

O estado está enfrentando o duplo desafio de combater inundações e a pandemia do novo coronavírus. Dos 33 distritos, 25 foram afetados após a atual onda de inundações, que começou há 15 dias.

Cerca de 1,1 milhão de pessoas e 26.816 morreram de covid-19 na Índia, mostraram dados do governo.

No vizinho Nepal, o governo pediu aos moradores das planícies do sul que se mantenham alertas, já que a forte chuva de monção deve atingir a nação do Himalaia, onde mais de 100 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra desde junho.

Cerca de 110 pessoas morreram e mais 100 ficaram feridas com deslizamentos de terra e inundações que levaram casas, destruíram estradas e pontes e deslocaram centenas de pessoas.