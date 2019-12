Trump diz que Coreia do Norte planeja um belo ‘presente de Natal’

arrow-options Agência Brasil Trump descartou possibilidade de ataque com míssil da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , disse nesta terça-feira (24) que o líder norte-coreano, Kim Jong-Un , planeja dar a ele “um belo presente”, como um “lindo vaso” para o Natal, em vez do lançamento de um míssil contra o país. Trump deu a declaração após ser questionado sobre a atitude dele perante um novo teste de mísseis de longo alcance da Coreia do Norte .

Desde que os Estados Unidos começou a aplicar sanções ecônomicas à Coreia do Norte, o país asiático tem ameaçado tomar medidas não especificadas se as medidas aplicadas não forem canceladas. No âmbito dessa discussão, as especulações são de que o governo norte-coreano estuda a possibilidade de um novo teste de míssil. O modelo seria um do tipo balístico e intercontinental, capaz de carregar uma ogiva nuclear.

Kim Jong-Un disse que seu “presente de Natal” para os Estados Unidos dependerá das ações de Washington. Trump, que está na Flórida para as festividades de fim de ano foi questionado sobre a fala do líder norte-coreano e optou por uma abordagem de ‘esperar para ver’.

“Talvez seja um presente em que ele me envie um vaso bonito, em vez de um teste de míssil”, disse Trump. “Posso receber um belo presente dele. Você não sabe”. As negociações nucleares entre os EUA e a Coreia do Norte foram paralisadas desde a cúpula de fevereiro entre Trump e Kim.