Trump diz que combate à Covid nos EUA foi melhor que em muitos países

Shealah Craighead/Official White House Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Nesta segunda-feira (03), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , atualizou seu perfil no Twitter para falar sobre o combate ao novo coronavírus (Sars-coV-2) nos País.

Em sua postagem, o chefe de estado alegou que os Estados Unidos está detém um desempenho melhor que muitos países em sua estratégia para lidar com a Covid-19 . Além disso, Donald Trump , mais uma vez, chamou a doença de ” vírus chinês “.

“Com exceção de Nova York e algumas outras cidades, nós [o governo] fizemos um trabalho muito melhor do que a maioria dos outros países no combate ao vírus chinês. Muitos desses países estão agora tendo uma grande segunda onda. As fake news estão fazendo horas extras para fazer com que os EUA (e eu) pareçam o pior possível”, escreveu ele na rede social.

Apesar da declaração de Trump , segundo o site WorldMeters , que contabiliza casos de Covid-19 de todos os países no mundo, os Estados Unidos é o país mais afetado pela pandemia. Atualmente, até esta segunda-feira (03), a nação tinha 4,8 milhões de casos ativos e 158 mil de óbitos devido à doença.