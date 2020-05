Trump diz não querer conversar com presidente chinês no momento

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que não tem interesse, no momento, em falar com o presidente chinês, Xi Jinping, e chegou a sugerir que poderia cortar os laços com a segunda maior economia do mundo.

Em entrevista à Fox Business Network, transmitida nessa quinta-feira (14), Trump disse que estava muito desapontado com o fracasso da China em conter a covid-19 e que a pandemia tinha deixado marca em seu acordo comercial de janeiro com Pequim, que ele havia anteriormente considerado uma grande conquista.

“Eles nunca deveriam ter deixado isso acontecer”, disse Trump. “Então, faço um grande acordo comercial e agora digo que isso não parece o mesmo para mim. A tinta mal tinha secado e a praga veio à tona. E não parece o mesmo para mim”.

A manifestação estendeu-se ao presidente Xi Jinping, com quem Donald Trump tem dito repetidamente ter um bom relacionamento.

“Mas eu apenas – no momento – não quero falar com ele”, afirmou Trump na entrevista.

O presidente norte-americano foi questionado sobre a sugestão de um senador republicano, de que os vistos dos EUA sejam negados aos estudantes chineses que se candidatarem a estudar em áreas relacionadas à segurança nacional, como computação quântica e inteligência artificial.

“Há muitas coisas que poderíamos fazer. Poderíamos fazer coisas. Poderíamos interromper todo o relacionamento”, respondeu.