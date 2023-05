Trump deve disputar vaga republicana nas eleições 2024 com DeSantis

Isac Nóbrega/PR – 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump segue como favorito para representar os republicanos

O partido Republicano dos Estados Unidos deverá ter a sua vaga para as eleições 2024 para presidente disputada pelo ex-mandatário, Donald Trump , e o governador da Florida, Ron DeSantis , de 44 anos. O anúncio da pré-candidatura do governador deverá ser feito na próxima semana, na quinta-feira (25), na Comissão Eleitoral Federal.

A documentação de DeSantis para a pré-candidatura vai coincidir com a reunião de apoiadores em Maimi. Entretanto, o anúncio do governador será realizado apenas na semana seguinte.

O governador disputará a vaga com o ex- presidente Trump , que já anunciou a pré-candidatura, que ocorreu no final do ano passado, no resort Mar-a-Lago, na Flórida. Em outro momento, em um comício na Pensilvânia, Trump se referiu ao governador como “Ron DeSanctimonious”, que faz um trocadilho com a palavra hipócrita (sanctimonious).

O comitê do governador já está contratando funcionários nos Estados que possuem votação antecipada. O nome do comitê é Never Back Down, e tem veiculado propagandas na TV ao qual defende DeSantis e faz críticas a Trump.

Mas, segundo o levantamento feito pelo agregador de pesquisas estadunidense, Five ThirtyEight em abril, Trump segue sendo o favorito para representar o Partido Republicano . O ex- presidente segue sendo apoiado por 52% dos apoiadores, sendo mais que o dobro do seu adversário, que possui 22,9%. A porcentagem do empresário continua a subir, enquanto do governador cai.

DeSantis é o 46º governador da Flórida, sendo casado com Casey DeSantis. Ela foi apresentadora de televisão e juntos possuem três filhos. Ele é natural de Jacksonville.



O governador estudou história em Yele e direito em Harvard, ao qual no segundo ano de faculdade foi mandado para a Marinha como braço jurídico, chegando a atuar como consultor jurídico dos “Navy Seals” — grupo de elite da organização que atuam no mar, ar e terra. Operou na prisão Guantánamo, em Cuba.

