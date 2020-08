Trump assina decreto que obriga TikTok a ser vendido nos EUA

Unsplash/Mollie Sivaram Veja a lista de séries





A Netflix está sempre atualizando o seu catálogo com novas opções de filmes e séries semanalmente de diferentes gêneros para agradar seus usuários. Por sua vez, algo que faz bastante sucesso por lá são os seriados baseados em HQs , que em sua grande maioria possuem super-heróis como protagonistas em cenas de bastante ação.

Já na última semana, a Netflix publicou em seu perfil no YouTube uma lista com 8 títulos baseados em HQs que estão disponíveis para serem assistidos em sua plataforma. Confira a seguir, quais são as séries 8 séries inspiradas em HQs recomendadas para assistir na Netflix.

Lucifer

Uma das séries que faz bastante sucesso na Netflix se trata de Lucifer , que mostra a vida de um diabo morando em Los Angeles após ter se cansado de passar muito tempo trabalhando no inferno. Apesar de não ser tão fiel a HQ original, o personagem exibido na série foi criado em 1989 por Neil Gaiman como um antagonista do personagem Sonho no HQ “The Sandman”.

Depois de ter feito sucesso nesta HQ, vale notar, Lucifer ainda ganhou uma nova série em quadrinhos no ano de 1999, mas sendo o protagonista dela. A quinta temporada da série produzida pela Netflix está prevista para estrear perto do fim de agosto .

The Umbrella Academy

A série que acabou de receber a sua segunda temporada na Netflix também é baseada em um HQ criada por Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, junto com o cartunista brasileiro Gabriel Bá. A série mostra a história de irmãos com poderes extraordinários descobrindo diversos segredos da família após a morte de seu pai.

Não apenas isso, também vale notar, a série se destaca por abordar diversos assuntos como o fim do mundo, viajem no tempo, conflitos familiares e muito mais.

The End of The F***ing World

Uma das séries baseadas em HQ sem trazer super-heróis mostra uma história de amor entre o psicopata em construção James e a levemente sociopata Alyssa. Esse título é baseado na Graphic Novel de mesmo nome criada por Charles Forsman em 2017.

Apesar da história do HQ e da série serem bem parecidas, algumas diferenças podem ser vistas, principalmente, nas características dos personagens mencionadas logo acima.

I Am Not Okay With This

Mais uma série baseada em uma obra de “Charles Forsman” fica por conta de “I Am Not Okay With This”, mas que desta vez traz em foco a personagem Cidy, uma garota com crushs complicados e que precisa aprender a lidar com seus poderes telecinéticos.

Locke & Key

Este título até parece ter até uma história um pouco clichê, mas quem já o assistiu, talvez tenha se surpreendido com essa série que mostra três irmãos descontentes com a mudança para um casarão no interior de Massachusetts. Nesta mansão, os irmãos enfrentarão diversos eventos fantasiosos e sobre naturais na mansão da família “Locke”, que como o nome pode até sugerir, conta com “fechaduras e chaves” mágicas capazes de levá-los a lugares proibidos.

Esta série é baseada em uma HQ de Joe Hill, o filho de Stephen King , que é um tanto mais assustadora e até mesmo violenta.

Titãs

Talvez o título mais conhecido desta lista, Titãs traz super-heróis bem conhecidos, mas o seu foco maior fica em Robin , que aparece como um ex-parceiro do Batman treinando um grupo de jovens heróis sem muito controle de seus poderes. A primeira revista dos Jovens Titãs, obra em que esta série é baseada, foi lançada ainda em 1966.

O Mundo Sombrio de Sabrina

Muita gente pode até pensar que esta série se tratava de um remake mais sombrio e de terror do seriado de comédia “Sabrina, aprendiz de feiticeira” de 1996. Entretanto, a verdade, é que este título é uma adaptação dos quadrinhos da Archie Comics de 1962, relançado em 2014 com algumas adaptações, mostrando a Sabrina Spellman passando por diversos problemas para conciliar a sua vida normal e de bruxa.

Warrior Nun

Já uma das séries mais novas desta lista fica por conta de Warrior Nun , que mostra a história de uma jovem acordando em um necrotério sendo escolhida por uma seita de freiras para caçar demônios. Esta série é baseada na obra “Warrior Nun Areala” de 1994, mas vale notar, os poderes, vilões e protagonistas abordados nas histórias são bem diferentes uns dos outros.