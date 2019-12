Trump acusa Irã de comandar invasão à embaixada dos EUA no Iraque

O presidente norte-americano Donald Trump acusou o governo iraniano de orquestrar um ataque à embaixada americana no Iraque, através de uma publicação no Twitter feita nesta terça-feira (31).

A fala de Trump veio depois de milhares de manifestantes terem invadido a sede diplomática em Bagdá, cpaital do Iraque. “Agora o Irã está orquestrando um ataque contra a embaixada dos EUA no Iraque. Eles serão totalmente responsabilizados. Além disso, esperamos que o Iraque use suas forças para proteger a embaixada”, escreveu o presidente.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

