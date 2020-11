Tropas de paz russas vão a Nagorno-Karabakh após acordo de trégua

Tropas de paz da Rússia foram enviadas ao enclave montanhoso de Nagorno-Karabakh nessa terça-feira (10), parte de um acordo de cessar-fogo firmado para encerrar seis semanas de combates intensos entre o Azerbaijão e forças armênias étnicas.

Conforme o acordo, o Azerbaijão manterá os ganhos territoriais obtidos nos combates, incluindo Shusha, segunda maior cidade do enclave e que os armênios chamam de Shushi. As forças armênias étnicas devem ceder o controle de uma série de outros territórios até 1º de dezembro.

O Ministério da Defesa da Armênia disse que as ações militares foram suspensas e que a calma foi restaurada no território separatista, que é reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas povoado e, até recentemente, totalmente comandado por armênios étnicos.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o acordo deveria abrir caminho para um pacto político duradouro, após um conflito que já matou milhares, deslocou muitos e ameaçou mergulhar a região como um todo em uma guerra.

A Turquia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e principal apoiadora e fornecedora de armas do Azerbaijão, disse que o acordo garantiu ganhos importantes para seu aliado, e seu ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, comemorou o feito como um “sucesso sagrado”.

O cessar-fogo provocou comemorações em Baku, a capital do Azerbaijão, onde carros e ônibus tocaram buzinas e pessoas vibraram e acenaram com a Bandeira Nacional.

“Este comunicado [de cessar-fogo] tem significado histórico e constituiu a capitulação da Armênia. Este comunicado põe fim à ocupação de anos”, disse o presidente azeri, Ilham Aliyev.

Alguns azeris lamentaram que os combates tenham terminado antes de seu país controlar toda a área de Nagorno-Karabakh e desconfiaram da chegada das tropas de paz da Rússia, que dominaram a região nos tempos soviéticos.

“Estávamos prestes a recuperar toda Nagorno-Karabakh”, disse Kiamala Aliyeva, de 52 anos. “O acordo é muito vago, não confio na Armênia e confio ainda menos na Rússia.”

O líder de Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, afirmou que não havia opção além de concluir um acordo de paz, por causa do risco de perder todo o enclave para o Azerbaijão. O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse que concluiu o acordo de paz sob pressão de seu próprio Exército.

*Reportagem adicional de Margarita Antidze, Vladimir Soldatkin, John Irish, Elisabeth Pineau e Tuvvan Gumruku