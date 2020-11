Triumph mostra nova Tiger 850 Sport da linha 2021

Divulgação Triumph Tiger 850 Sport também pode vir com acessórios originais, como os baús para levar bagagem extra em viagens mais longas

A marca inglesa Triumph mostra detalhes da nova Tiger 850 Sport da linha 2021 com novo motor fabricado para entregar força com elasticidade, ou seja, em uma ampla faixa de rotação para maior agilidade em qualquer situação, de acordo com a fabricante. Isso implica em boa dose de fôlego desde as primeiras marcações do contagiros.

A Triumph também salienta o ronco inconfundível do motor e a maneira progressiva e suave como transmite força à roda traseira. São 85 cv e 8,3 kgfm a 6.500 rpm que funciona com sistema de transmissão que facilita das trocas de marcha tanto na cidade quanto na estrada, inclusive em viagens mais longas, ainda de acordo com a marca.

A nova estrutura da Tiger 850 Sport contribui com a versatilidade da moto, que ainda conta com freios a disco da Brembo e suspensão Marzocchi, cluster digital configurável de 5 polegadas e TFT. Além disso, na lista de equipamentos destacam-se itens como dois modos de condução a escolher, controle de tração e ABS, que foram ajustados para melhor desempenho em trilhas.

Os freios foram projetados para refrigeração rápida e com o máximo de leveza. E a suspensão com 18 cm de curso vem com amortecedores pressurizados que pode ser ajustados para garantir mais esportividade ou conforto, de acordo com o necessário.

Outro ponto que chama atenção na nova Triumph Tiger 850 Sport é o assento regulável, que permite subir até 20 mm de altura. Bom também é o tanque de 20 litros para mais autonomia em viagens. O farol de LED conta com luz diurna e a moto também vem com tomada de 12V para carregar o celular. O novo modelo da Triumph poderá ser encontrados nas cores grafite com vermelho ou cinza com azul.