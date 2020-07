Triumph libera preços das versões de entrada da Tiger 900

Divulgação Toyota Yaris é vendido como Vios no mercado asiático, mas será igual ao brasileiro, com novos detalhes na frente e LED no faróis

A Toyota apresenta nas Filipinas o Yaris com o visual reestilizado que deve chegar também ao carro fabricado no Brasil no próximo ano, quando o compacto da marca japonesa completa três anos no País.

Revelado em 2013 na Ásia, o Toyota Yaris para mercados em desenvolvimento já passou por duas reestilizações por lá. A primeira, em 2017, foi bem profunda e trouxe as mudanças visuais mostradas no ano seguinte no carro feito pela Toyota em Sorocaba (SP).

Já a renovação lançada agora foi bem mais tímida. A lista inclui faróis com luzes diurnas e principais de LED, rodas como novo desenho, lanternas com novo arranjo de luzes e para-choques redesenhados no compacto .

Nas Filipinas, as mudanças no visual estão restritas inicialmente ao sedã (que lá é vendido como Toyota Vios ) e não trouxe alterações na mecânica, numa gama que inclui os mesmos motores 1.3 e 1.5 e os câmbios manual e automático CVT usados no Yaris brasileiro.

Desde o lançamento no Brasil, o Toyota Yaris recebeu apenas mudanças no pacote de equipamentos, com a inclusão da central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, além do lançamento da versão aventureira X-Way.