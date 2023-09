Trisal de influenciadores com 2 filhos vira um casal e explica decisão

Sem cumplicidade, fidelidade e respeito, “não faz sentido continuar”, diz Carol ao Terra

O trisal composto por Maria Carolina Rizola, Douglas Queiroz e Klayse Marques terminou, após quase dois anos de relacionamento e dois filhos. As duas mulheres seguem juntas. “Nós pregamos e acreditamos que pra qualquer relação dar certo, sendo ela monogâmica ou não. A regrinha é básica: cumplicidade, fidelidade e respeito. E uma vez que falta uma dessas coisas (ou todas) não faz sentido continuar”, disse Carol em entrevista exclusiva ao Terra.

Conhecido como “trisal de Londrina”, os três fizeram sucesso na internet, em 2021, quando anunciaram a união. Na época, a arquiteta Maria Carolina já era casada com o bombeiro Douglas havia três anos, quando a consultora Klayse passou a fazer parte do relacionamento. Em 2022 veio o primeiro filho, Henrique, filho biológico de Maria Carolina. E em junho deste ano, o então trisal anunciou o que Klayse tinha dado luz ao segundo filho, José. Ambos os filhos levam os sobrenomes do pai e das mães.

Mesmo com a separação do trisal, Carol conta que o pai tem sido presente. “O menorzinho, de 2 meses fica mais com a gente porque ainda mama exclusivo no peito, mas o pai vê ele sempre por algumas horas. O maior, de 1 aninho ainda mama no peito mas também já come super bem, então ele passa o dia com o pai algumas vezes na semana”.

A arquiteta contou que o rompimento não interfere na criação dos pequenos. “Nossos filhos foram planejados e são muito amados pelos três. O fato da nossa relação ter chegado ao fim não interfere em nada na criação dos dois. Eles têm contato quase que diário com o pai”.

Seguir em frente na relação, sem o pai