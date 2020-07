Trisal cria cinco filhos, se prepara para ter mais um e defende o poliamor

A cantora Gloria Groove resolveu se posicionar após o comediante Léo Lins fazer piadas gordofóbicas no Instagram – sendo que uma delas usou a foto da modelo Bia Gremion. No polêmico post feito pelo humorista do “The Noite”, atração do SBT, a drag queen ressaltou que gordofobia não é piada e recebeu uma resposta do artista.

Reprodução/Instagram Gloria Groove e Léo Lins





“Gordofobia não é piada, já esse conceito de “””bullying arte””” que o senhor tenta propor, ah esse sim é uma piada pronta. Por favor, tira a cabeça de dentro do cy. Tá feio. Com amor, GG”, escreveu Gloria Groove.

Léo Lins não gostou do comentário e respondeu o seguinte: “Gordofobia não é piada e você aceitou gravar pro The Noite que todo dia faz piada de gordo?! Se for pra te divulgar não tem problema então? Não tenho absolutamente nada contra você e nem seu trabalho. Legal saber que você tem contra a mim, mas soube esconder bem na sua gravação. Com amor, LL”.

Reprodução Comentários no Instagram

A polêmica começou quando o humorista usou uma foto da modelo Bia Gremion com o namorado para “chamar atenção” dos seguidores e divulgar seu show. Depois disso, ele ainda postou um texto dizendo que não sabia se “uma pessoa de 300 kg conta como um veículo e pode ir sem carro” a sua apresentação que será no estilo drive-in devido a pandemia.