Trisal conta como é casamento poliamor: ‘Estamos abertos a mais mulheres’

Embora muita gente ainda encare relacionamentos não monogâmicos com tabu, há uma série de pessoas que vivem o amor dessa forma. O trisal norte-americano formado com Jimmy Silva, 35 anos, Chacha, 32, e Summer, 25, é um exemplo disso. Eles se casaram em dezembro do ano passado e recentemente relatam ao The Sun como é essa experiência de viver um casamento com base no poliamor.

arrow-options Reprodução/Instagram Os três se casaram no final de 2019 e revelam que fantasiam em trazer mais mulheres para o relacionamento

Jimmy conta que conheceu Chacha em 2009 através de um amigo em comum, ainda no ensino médico. Eles se apaixonaram e começaram a namorar. Três anos depois, conheceram Summer na empresa em que trabalhavam e no final de 2012 assumiram o relacionamento a três.

Para comemorar os 10 anos de namoro com Chacha, Jimmy pediu as namoradas em casamento em 2019 e em dezembro oficializaram a união com direito a vestido branco, véu e cerimônia tradicional – simbólica, já que esse tipo de casamento não é aceito legalmente.

Apesar do compromisso, os três admitem que fantasiam incluir mais mulheres no relacionamento. Jimmy fala que estão dispostos a encontrar outra garota e, se todos concordarem, levá-la para um encontro.

arrow-options Reprodução/Instagram O trisal faz questão de expor o relacionamento como uma forma de lutar contra o preconceito

“Todos nós nos atraímos por mulheres e estamos abertos a ideia de mais mulheres se juntarem ao nosso amor e à nossa vida”, diz.

Preconceito

Os três estão muito satisfeitos e esclarecidos com as condições do relacionamento, mas nem todos por perto encaram dessa forma. A própria família de Jimmy chegou as e recusar a ir ao casamento. “Eles fingem que meu relacionamento não existe. Eles me tratam como se eu estivesse fazendo algo errado. É triste”, lamenta.

Apesar disso, o trisal faz questão de expor o casamento nas redes sociais e mostrar que o poliamor não precisa ser um tabu. “Queremos que mais pessoas saibam como vivemos a nossa vida”, comenta. Ele entende a importância da exposição para que o tema seja debatido.

“Queremos que nosso amor e a nossa vida sejam normalizados. Uma conquista importante para nós seria legalizar o casamento poliamoroso”, completa. Jimmy acrescenta que espera que mais pessoas possam se relacionar dessa forma.