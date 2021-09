Trio usa cheque falso para tentar sacar R$ 18 milhões em banco e é preso

Três homens foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã dessa quinta-feira (2/9) ao usarem um cheque fraudulento para tentar sacar R$ 18 milhões em uma agência bancária no Gama. O flagrante foi feito pela 14ª DP.

Conforme informado pelo delegado Willian Ricardo, o valor alto chamou a atenção dos funcionários do banco, que chamaram a polícia. “Com um dos presos foi encontrado ainda mais um cheque no valor de R$ 9,75 milhões”, explica o investigador.

Segundo ele, é provável que, se o trio obtivesse êxito no saque do valor do primeiro cheque apresentariam o segundo para conseguir ganho de aproximadamente R$ 28 milhões.

Todos os três foram autuados em flagrante e estão à disposição da Justiça.