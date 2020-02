Trio fantástico de “Salve-se Quem Puder” se envolve com morte na cadeia

No capítulo de ” Éramos Seis ” deste sábado (1), Lola (Gloria Pires) ficará chocada com a revelação de Isabel (Giulia Buscaccio) sobre seu namoro com Felício (Paulo Rocha).

arrow-options Reprodução/TV Globo Felício (Paulo Rocha) e Isabel (Giulia Buscacio)





Nos capítulos mais recentes de ” Éramos Seis “, a matriarca da família Lemos conversará novamente com a filha sobre o namoro dela com um homem muito mais velho. Então, Isabel contará seu grande segredo.

A jovem contará à Lola que Felício, além de ser mais velho, ainda é casado, o que é um verdadeiro escândalo para as moças da época em ” Éramos Seis “.