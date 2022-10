Trio escalado para a Copa do Mundo vai atuar na finalíssima da Copa do Brasil

Está definida a arbitragem da decisão da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta-feira (19), no Estádio Maracanã. Em audiência pública realizada na sede da CBF nesta quinta-feira (13), a Comissão de Arbitragem anunciou que Wilton Pereira (árbitro), Bruno Raphael Pires (assistente 1), Bruno Boschilia (assistente 2), Andre Luiz de Freitas Castro (quarto árbitro) e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR) serão os responsáveis por conduzir o duelo entre Flamengo e Corinthians.

O trio de arbitragem designado para a finalíssima da Copa do Brasil é o mesmo que representará o país na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022: Wilton Pereira (árbitro), Bruno Raphael Pires (assistente 1) e Bruno Boschilia (assistente 2) são três dos escalados para participar da competição mundial. O grupo conta ainda com Raphael Claus (árbitro), Neuza Back (assistente), Rodrigo Figueiredo (assistente) e Danilo Simon (assistente).

Flamengo e Corinthians começam a decidir o título da Copa Intelbras do Brasil a partir das 21h45 da próxima quarta-feira (19). No jogo de ida, disputado na última quarta-feira (12) na Neo Química Arena, as duas equipes não tiraram o zero do placar. Sendo assim, quem vencer a partida de volta leva o troféu de campeão para casa.

Fonte: Agência Esporte