Trilhas da Cultura: edição e elaboração de projetos são os temas das próximas masterclasses do programa de formação audiovisual

As formações do Trilhas da Cultura – Programa de Formação, Capacitação Técnica e Qualificação Profissional para o Segmento Audiovisual do Espírito Santo – seguem a todo vapor com duas novas masterclasses no mês de abril, no Hub ES+, em Vitória, com foco na elaboração de projetos e edição e montagem. A programação de formações segue até maio, com inscrições gratuitas abertas a partir desta quarta-feira (26) e seguem até o dia 11 de abril, no site do Mapa Cultural.

INSCRIÇÕES AQUI, a partir desta quarta-feira (26)

Na próxima quarta-feira (02), a partir das 18 horas, a produtora Julia Nogueira realiza a masterclass “Elaboração de Projetos Audiovisuais”. O encontro vai abordar a formatação e os fundamentos para elaboração de projetos audiovisuais, curtas-metragens, longas-metragens e séries, direcionados à inscrição em editais. No sábado, 05 de abril, a partir das 10 horas, a cineasta pernambucana Natara Ney vai ministrar a masterclass “Edição e Montagem para o Cinema”. Na aula, a profissional vai dividir com o público a sua experiência como montadora em importantes obras do cinema brasileiro.

Outros dez cursos serão ministrados a partir de maio, nas áreas de Criação; Direção Audiovisual; Foto, Som e Arte; Produção; Finalização e Pós-Produção. O programa oferece uma ajuda de custo de R$ 600 (seiscentos reais) para 200 vagas ofertadas. O recurso da bolsa será repassado em três parcelas para os alunos participantes que comprovadamente tiverem frequência igual ou superior a 80% das aulas. A mesma porcentagem será aplicada para a frequência, o que garante o certificado de conclusão de curso.

Serão ainda disponibilizadas outras cinco vagas especiais para cada um dos dez cursos de qualificação totalizando 250 vagas (25 por curso). Para essas vagas não será disponibilizada ajuda de custo. Para cada formação será aplicada a reserva de vagas garantindo assim, mínimo de 20% das vagas para pessoas negras; mínimo de 10% das vagas para pessoas indígenas, 30% para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, além de mínimo de 10% das vagas destinadas a pessoas residentes em territórios atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Trilhas da Cultura

O Trilhas da Cultura – Programa de Formação, Capacitação Técnica e Qualificação Profissional para o Segmento Audiovisual do Espírito Santo está com inscrições gratuitas abertas até o dia 11 de abril, no site do Mapa Cultural ES. As vagas são limitadas. O programa tem o objetivo de ampliar a qualificação de profissionais da área do audiovisual. O Trilhas da Cultura é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult ES), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

Serviço:

Masterclass “Elaboração de Projetos Audiovisuais”, com Julia Nogueira

Quando: 02 de abril, quarta-feira, às 18h

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória

Sobre a facilitadora: Julia Nogueira é sócia da produtora Camisa Listrada BH, desde 2017, por onde co-produziu os longas de ficção Maria do Caritó, Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz e Derrapada. Desde 2022, produz temporadas anuais da série doc Coisas Daqui (Globo Minas, Globoplay, Globo Internacional, GNT). Em 2022, produziu a série de animação Passagens da Independência (Futura/Globoplay) e em 2023 o doc Caminhos do Conhecimento. Em 2024 produziu a série doc Viver pra Valer (Globo Minas/Globoplay). Em 2025 está produzindo os longas doc A Engenharia do Crime e Sonho Manifesto. É coautora do Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais, mestre em Estudos Cinematográficos, pós-graduada em Gestão Cultural e bacharel em Jornalismo.

Masterclass “Edição e Montagem para o Cinema”, com Natara Ney

Quando: 05 de abril, sábado, às 10h

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro – Vitória

Sobre a facilitadora: Natara Ney é diretora, roteirista e montadora. Radicada no Rio de Janeiro desde 1993, ela desenvolveu uma carreira marcada por produções premiadas e de engajamento social. Como montadora, trabalhou na adaptação cinematográfica de Pluft, o Fantasminha, de Rosane Svartman; e nos documentários Divinas Divas, de Leandra Leal; e O Mistério do Samba, de Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, em que também assinou os roteiros. É a diretora do aclamado doc Espero que Esta te Encontre e que Estejas Bem. Roteirizou, dirigiu e montou o documentário Cafi, em parceria com Lírio Ferreira. Dirigiu as séries Quem Ela Pensa Que É, Yoga em Todo Lugar e O Que eu Quero Dizer Quando Falo de Amor. Seu documentário mais recente, Elza Infinita, co-dirigido por Erika Candido, recebeu destaque no New York Film Festival.

