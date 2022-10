TRIGO/CEPEA: Preços têm comportamentos distintos

Cepea, 11/10/2022 – Levantamento do Cepea mostra que os preços do trigo estiveram em direções opostas nos mercados de balcão (preço ao produtor) e no de lote (negociação entre empresas) na semana passada. Enquanto os valores ao produtor foram influenciados por expectativa de colheita recorde, os entre empresas apresentaram leves altas, devido às chuvas que limitaram os trabalhos de campo em algumas regiões. Quanto à colheita, mesmo com as precipitações em muitas regiões produtoras, no geral, as atividades estão avançando. As expectativas ainda são de produção recorde no País: a Conab indicou produção nacional na safra 2022/23 em 9,35 milhões de toneladas (baixa de apenas 0,1% em comparação aos dados de setembro/22), mas 21,9% acima da de 2021/22 e um recorde. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

