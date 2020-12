TRIGO/CEPEA: Preços do cereal se estabilizam

Cepea, 22/12/2020 – A comercialização de trigo no mercado doméstico segue lenta, com compradores se mostrando abastecidos para este período de fim de ano. Além disso, agentes consultados pelo Cepea estão acompanhando a greve dos trabalhadores portuários na Argentina. A preocupação é que esta paralisação prejudique as importações de trigo e derivados pelo Brasil – destaca-se que a colheita do cereal está em andamento no país vizinho. Quanto aos valores do cereal no mercado brasileiro, voltaram a se firmar na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br