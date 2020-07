TRIGO/CEPEA: Oferta aumenta de forma pontual e pressiona valores

.

Cepea, 07/07/2020 – Em algumas regiões acompanhadas pelo Cepea, os preços do trigo têm se enfraquecido, especialmente no mercado de lotes (negociação entre empresas). Pesquisadores afirmam que a pressão está atrelada ao aumento pontual da oferta interna, visto que alguns vendedores tentam liquidar os estoques remanescentes da temporada passada. Além disso, moinhos do Paraná reduziram as ofertas de compra, diante da maior competitividade do trigo do Rio Grande do Sul. IMPORTAÇÕES – De acordo com a Secex, as importações brasileiras de trigo em grão somaram 434,1 mil toneladas em junho, volume 7% inferior ao de maio/20, mas 3,3% superior ao de junho/19. O preço médio da importação foi de US$ 230,00/tonelada, 3% acima do de maio/20, porém, 2,3% inferior ao de junho/19. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br